МККК доставил в Донецк 52 тыс. доз инсулина

Это количество обеспечит потребности 5 тыс. больных сахарным диабетом в течение шести месяцев, отметили в организации

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) возобновил в августе поставки инсулина в Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом сообщили во вторник ТАСС в МККК.

"Мы продолжаем оказывать помощь людям в ДНР и ЛНР, - сообщили в комитете. - В частности, в августе в Донецк было доставлено 52 тыс. доз инсулина. Это количество обеспечит потребности 5 тыс. больных сахарным диабетом в течение шести месяцев".

В конце весны в СМИ появилась информация о том, что Всемирная организация здравоохранения и МККК приостановили в мае поставки в ДНР и ЛНР медицинских препаратов для больных диабетом, туберкулезом и СПИДом. В комитете тогда пояснили, что налаженная с 2014 года логистическая цепочка доставки лекарств была прервана в результате эскалации вооруженного конфликта на Украине. В МККК заверили, что ищут решение проблемы.

В июне глава региональной делегации МККК в России и Белоруссии Ихтияр Асланов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил ТАСС о том, что комитет намерен как можно скорее возобновить поставки инсулина в Донбасс.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Минздрава ДНР, пациенты с сахарным диабетом в республике, нуждающиеся в инсулинотерапии, обеспечены препаратами на 100%. По данным Минздрава, число больных сахарным диабетом старше 18 лет в регионе составляет 77 890, из них 12 078 нуждаются в инсулинотерапии. Также до конца года необходимыми препаратами обеспечены люди с положительным ВИЧ-статусом. Минздрав республики уже подал заявку в Министерство здравоохранения России на поставки необходимых препаратов на 2023 год.