В Москве ожидаются облачная погода и небольшие осадки

Воздух в столице прогреется до 4 градусов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки и температура воздуха до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 2 до 4 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер северный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 0 - плюс 5 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.