В Московском зоопарке родились детеныши тайпанов Маккоя

Маленьких змей рассадили по отдельным контейнерам, чтобы они не навредили друг другу

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Детеныши тайпанов Маккоя появились на свет в московском зоопарке, их рассадили по отдельным просторным контейнерам, чтобы они не навредили друг другу. Об этом в среду сообщается на сайте мэра Москвы.

"В коллекции представлены три особи: один самец и две самки. Недавно семейство пополнилось четырьмя детенышами. Пустынные тайпаны скрытны, поэтому они живут у нас во внутренних помещениях павильона "Террариум". Посетители пока не могут их увидеть. Сейчас готовится к открытию выставка "Ядовитые змеи мира", там тайпаны будут представлены публике, но при желании они смогут удалиться в укрытия", - цитирует портал слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

Тайпаны Маккоя - самые ядовитые сухопутные змеи на Земле, их яд примерно в 180 раз сильнее яда кобры. По словам Акуловой, они отличаются не только высокой токсичностью яда, но и впечатляющей скоростью, с которой кусают добычу. Столичный зоосад разводит этих змей уже 12 лет и тем самым вносит свой вклад в создание резервной популяции редкого вида в неволе, добавила гендиректор зоопарка.

Пока в жилищах новорожденных нет грунта, так как песок может попасть им в корм и тем самым нанести ущерб здоровью. В контейнерах сохраняют повышенную влажность (до 90%), чтобы у тайпанов легче проходила линька. Если же пересушить воздух, фрагменты чешуи могут попасть змеям в глаза и привести к потере зрения. Во взрослые террариумы животные переедут примерно в полугодовалом возрасте, когда достигнут 50-60 см в длину. В их новых домах будет воссоздана песчано-глинистая пустыня, характерная для центральной части Австралии.

Это единственные змеи на континенте, которые меняют цвет в зависимости от сезона: зимой они темно-коричневые, а по весне светлеют до соломенного. Взрослая особь достигает двух метров в длину. В среднем от одного тайпана Маккоя можно получить 44 мг яда. Вид занесен в Красную книгу.