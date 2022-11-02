2 ноября, 05:00

Все турникеты МЦК с декабря начнут принимать банковские карты

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в метро оборудование и программное обеспечение уже обновили более чем на половине устройств

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Все турникеты станций Московского центрального кольца (МЦК) будут принимать банковские карты к оплате с декабря. Всего заменят около 250 устройств, сообщается на сайте мэра Москвы.

Специалисты продолжают внедрять отечественные технологии в городском транспорте по поручению Сергея Собянина, приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Он также отметил, что в метро оборудование и программное обеспечение уже обновили более чем на половине устройств.

При оплате банковской картой они срабатывают более чем в два раза быстрее, а при помощи Face Pay - в три раза. На экране отображается подробная информация о билете: сколько осталось поездок, дней до окончания действия "Единого" или средств на балансе "Кошелька", отметили на сайте.

Ежедневно пассажиры Московского центрального кольца совершают более 550 тыс. поездок. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияЛиксутов, Максим Станиславович
© Информационное агентство ТАСС
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