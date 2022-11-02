В Москве планируют изменить программу новогодних мероприятий

Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова отметила, что в нее "будут внесены коррективы с учетом сегодняшнего момента"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Программа празднования Нового года в Москве на данный момент не определена, при ее составлении будет учтена текущая ситуация, сообщила в среду министр правительства столицы, глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Ранее как минимум 15 регионов России приняли решение на фоне частичной мобилизации сократить или полностью отказаться от проведения праздников в городах, перенаправив средства на поддержку призванных граждан и их семей, сообщили власти субъектов. Часть из них скорректировала формат праздников, отказавшись, например от праздничного освещения городов, или фейерверков, но сохранив социальные форматы, такие как новогодние елки для детей.

"Если вы задаете вопрос о формате, о такой сутевой корректировке с учетом сегодняшнего дня, и ставите вопрос по Новому году, <...> то на сегодня формат проведения Нового года еще не определен. Как только будет определена концепция, она будет незамедлительно размещена на городском сайте, как это делается всегда, как это делалось в предыдущие годы. Безусловно, в нее будут внесены коррективы с учетом сегодняшнего момента", - сказала Зяббарова в ходе пленарного заседания Мосгордумы, отвечая на вопрос депутата, "уместно ли тратить деньги на фестивали в условиях СВО".

Она добавила, что в Москве реализуются общегородские культурные мероприятия, одна из самых насыщенных культурных программ в мире. "Это крупнейший центр фестивалей классического искусства, здесь проходят и театральные фестивали, оперные фестивали, театральные фестивали для детей, фестивали духовной музыки, Рождественский духовный фестиваль, Пасхальный фестиваль классического искусства. Москва - столица государства, Москва - крупный культурный центр, поэтому реализация этих мероприятий - одна из составляющих частей нашей работы. И в рамках программы развития культурного наследия эти расходы действительно предусматриваются", - уточнила министр.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

О проекте бюджета

Рассмотрение проекта столичного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов проходит на пленарном заседании Мосгордумы в среду. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике 1 ноября рекомендовала столичному парламенту поддержать и принять законопроект "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" без внесения поправок.

Доходы Москвы в 2023 году, согласно одобренному документу, составят почти 3,747 трлн рублей, расходы - более 4,183 трлн рублей. В 2024 году доходы столицы превысят 4,047 трлн рублей, расходы запланированы в размере почти 4,266 трлн рублей. В 2025 году данные параметры будут равны почти 4,376 трлн рублей и более 4,393 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2023 году планируется на уровне 436,2 млрд рублей с последующим снижением в 2024 году до 218,8 млрд рублей, в 2025 году - до 17,5 млрд рублей.