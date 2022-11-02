В Приморье 4 ноября два пункта пропуска на границе РФ и КНР приостановят работу

С 5 ноября работа пунктов пропуска возобновится в прежнем режиме

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Два автомобильных пункта пропуска на российско-китайской границе в Приморье не будут работать 4 ноября, сообщило в среду Агентство международного сотрудничества Приморья.

"4 ноября 2022 года в связи с празднованием в Российской Федерации Дня народного единства не будут работать автомобильные пункты пропуска Краскино - Хуньчунь и Турий Рог - Мишань", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим работы автомобильных пунктов пропуска Пограничный - Суйэньхэ и Полтавка - Дуннин, а также железнодорожных Пограничный - Суйфэньхэ и Махалино - Хуньчунь не изменится.

Дальневосточное таможенное управление сообщило, что с 5 ноября работа пунктов пропуска возобновится в прежнем режиме:

Краскино - Хуньчунь будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00, Турий Рог - Мишань - с понедельника по субботу с 11:00 до 19:00.