Парламент Петербурга поддержал инициативу об увеличении штрафов за незаконные свалки

Минимальный уровень административного наказания за такие правонарушения поднимут для граждан до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц до 700 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали инициативу губернатора города Александра Беглова об увеличении минимальных размеров штрафов за организацию несанкционированных свалок. Соответствующий законопроект был принят в заключительном третьем чтении на заседании городского парламента в среду, передает корреспондент ТАСС.

"За" - 46, воздержались - 0, "против" - 1. Мы приняли проект в целом, он уходит на подписание губернатору Санкт-Петербурга", - подвел итоги голосования по законопроекту заместитель председателя Законодательного собрания города Николай Бондаренко.

Согласно документу, минимальный уровень административного наказания за такие правонарушения поднимут для граждан до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц до 700 тыс. рублей. На данный момент в отношении юрлиц предусмотрен штраф в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, для физических и должностных лиц от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей и от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей соответственно.

Авторы проекта подчеркнули, что незаконные свалки наносят ущерб не только окружающей среде, но и городской казне: в бюджете 2022 года на их ликвидацию выделено почти 149 млн рублей. Несмотря на проведенную в 2022 году работу, в городе по-прежнему расположены 317 несанкционированных свалок отходов, что является опасным для окружающей среды.

"Отходы, размещенные с нарушением действующего законодательства, представляют угрозу причинения вреда животным, растениям, окружающей среде и являются причиной негативных изменений окружающей среды", - указано в пояснительной записке к проекту закона.

В 2020 году на территории Петербурга выявлено 339 несанкционированных свалок, в 2021 году - 167, а за прошедший период 2022 года - 118.