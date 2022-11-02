ТАСС примет участие во Всемирном Медиаконгрессе в ОАЭ

Он пройдет с 15 по 17 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Делегация информационного агентства России ТАСС во главе с генеральным директором Сергеем Михайловым посетит Всемирный Медиаконгресс, который пройдет с 15 по 17 ноября 2022 года в Абу-Даби.

"На протяжении своей почти стодвадцатилетней истории ТАСС всегда стремился занять одно из ведущих положений в мировой информационной системе. Агентство сотрудничает с более чем 370 зарубежными СМИ и является постоянным участником международных профессиональных объединений. Поэтому участие в таком представительном конгрессе соответствует нашему желанию быть активным членом медиарынка, дает возможность обсудить с коллегами актуальные вопросы развития нашей отрасли и презентовать свои собственные проекты", - отметил Сергей Михайлов.

Конгресс будет посвящен теме формирования будущего медиаиндустрии по таким направлениям, как вещание, производство контента, технологии, оборудование и программное обеспечение, социальные сети. На выставке, которая также состоится в рамках конгресса, участники представят актуальные продукты и услуги для создания качественного контента и профессионального развития.

Мероприятие проводится под патронажем заместителя премьер-министра и министра по делам президента ОАЭ шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна. Организаторы - Национальная выставочная компания Абу-Даби (ADNEC) и информационное агентство ОАЭ (WAM).

ТАСС является активным участником мировых и региональных организаций: Всемирного медиасаммита (WMS), Всемирного конгресса информационных агентств (NAWC), Европейского альянса информационных агентств (EANA), Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), Федерации арабских информационных агентств (FANA), Атлантической федерации африканских информационных агентств (FAAPA), Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ) и Ассоциации национальных информационных агентств государств - участников СНГ (АНИА).