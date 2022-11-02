Более 1 тыс. медиков привлекли Якутию за 10 лет действия программы "Земский доктор"

В данный момент по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в якутские села поехали работать 74 медика, в том числе 54 врача, 20 фельдшеров и акушеров

ЯКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. медиков направились работать в районы Якутии за десять лет действия программы "Земский доктор", из них 221 специалист - в арктические районы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"За прошедшие 10 лет в Якутии по программе "Земский доктор" на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа и малые города с населением до 50 тыс. человек направлены 1 015 врачей. Из них 221 специалист выехал в арктические районы. Чуть позднее право на участие в программе получили и фельдшеры. Участниками данной программы за последние годы стали 108 специалистов, из них 29 отправились работать в Арктическую зону", - сообщили в правительстве.

В данный момент по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в якутские села поехали работать 74 медика, в том числе 54 врача, 20 фельдшеров и акушеров. До конца этого года по установленному плану на работу в сельскую местность планируют направить 147 медицинских специалистов, уточнили в правительстве.

С 2020 года в Якутии размер выплат медикам увеличился вдвое. Врачи, прибывшие работать в поселки городского типа, села и рабочие поселки, получают по 2 млн рублей, фельдшеры - по 1 млн рублей. Врачам, приезжающим в города с населением до 50 тыс. человек, предусмотрено по 1 млн рублей, фельдшерам - по 500 тыс. рублей.

В 2021 году по этим программам всего заключили 117 договоров с медиками. Из них 28 врачей и 10 фельдшеров направились работать в населенные пункты на арктических территориях.