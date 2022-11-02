Вильфанд заявил, что россиянам не стоит рассчитывать на европейские зимы из-за потепления

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, в разных регионах период холодной погоды уже сократился от 7 до 14 дней

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Период холодной погоды в России становится короче из-за глобального потепления. Однако ожидать зимы с итальянским или испанским характером и отказ от зимней резины не стоит и через 50 лет, сообщил в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Итальянской или испанской зимы у нас точно не будет, но происходит постоянное сокращение холодного периода. <…> Но зимняя резина все равно понадобится даже через 50 лет", - рассказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, в разных регионах период холодной погоды уже сократился от 7 до 14 дней в связи с глобальным потеплением. "Но в любом случае зима будет. Безусловно", - отметил метеоролог.