2 ноября, 11:29

В ДНР сообщили о восстановлении моста на трассе между Донецком и Мариуполем

Представитель регионального Минтранса отметил, что это был единственный проблемный мост на трассе между городами

СИРИУС /федеральная территория/, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстановили взорванный Вооруженными силами Украины (ВСУ) мост в поселке Новотроицкое на автодороге между Донецком и Мариуполем. Об этом в среду в кулуарах проходящего на федеральной территории Сириус Южного транспортного форума сообщил журналистам начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта ДНР Артур Нестеров.

"Мост в населенном пункте Новотроицкое, два пролета ВСУ взорвали, сейчас он восстановлен в полном объеме", - сказал Нестеров.

Представитель регионального Минтранса отметил, что это был единственный проблемный мост на трассе между Донецком и Мариуполем. "Есть еще несколько [аварийных] мостов, они имеют значение, но не настолько существенное", - сказал Нестеров.

Мост в поселке Новотроицкое был подорван ВСУ весной текущего года. Украинские военные таким образом пытались затормозить продвижение союзных сил к Волновахе и Мариуполю. 

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