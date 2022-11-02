Межпарламентская ассамблея православия указала ЮНЕСКО на угрозы собору Святой Софии

Посетители собора оставляют граффити на стенах, царапают острыми предметами стены и уносят в пакетах кусочки позолоты, сказано в досье ассамблеи

АФИНЫ, 2 ноября. /ТАСС/. Межпарламентская ассамблея православия (МАП) попросила ЮНЕСКО объявить Собор Святой Софии в Стамбуле памятником, находящимся в опасности. Об этом сообщил в среду греческому телеканалу EPT1 генеральный секретарь МАП Максимос Харакопулос.

"Мы представили в ЮНЕСКО полное досье с сообщениями иностранных СМИ, в основном турецких, которые обращают внимание на ущерб, наносимый Собору Святой Софии в Софии, и бьют тревогу, что этому памятнику в 2050 году, если это массовое посещение его десятками тысяч мусульман продолжится, грозит разрушение", - сказал Харакопулос.

"Мы просили объявить памятник находящимся под угрозой исчезновения, - подчеркнул генсек МАП. - Собору Святой Софии грозит опасность, и об этом уже говорят сами турки. Так говорят археологи Турции, так говорят турецкие СМИ. Не может международная организация, скажем так, наблюдать, ничего не делая, за разрушением такого памятника, и мы попросили активизировать деятельность ЮНЕСКО", - сказал политик.

В приводимых публикациях рассказывалось о том, что посетители собора, превращенного в мечеть, пишут граффити на стенах, царапают острыми предметами стены и уносят в пакетах кусочки позолоты. При этом, как отмечали местные СМИ, ответственные лица не предпринимают никаких действий для пресечения этого.

Харакопулос сообщил, что провел встречу с представителем Центра культурного наследия ЮНЕСКО Бертой де Санкристобаль в штаб-квартире организации в Париже. "Нечестивое превращение Собора Святой Софии в мечеть - это не только оскорбление исторической правды, но и прямая угроза памятнику, - сказал Харакопулос. - Реакция международного сообщества до сих пор была не такой, как ожидалось, это поощряет дальнейший вандализм и подрывает престиж международных организаций". Генсек МАП также отметил, что обсудил с представителем ЮНЕСКО возможность презентации в штаб-квартире организации в Париже книги, изданной Межпарламентской ассамблеей православия о 37 символических храмах, посвященных Святой Софии. "И я, конечно же, проинформировал ее о международной кампании, которую мы предприняли как межпарламентский институт, чтобы пробудить международное общественное мнение", - сказал политик.

Христианские святыни в Турции

В Греции болезненно восприняли превращение турецкими властями Собора Святой Софии и монастыря Хора в Стамбуле из музеев в мечети. 10 июля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Соборе Святой Софии в Стамбуле - памятнике византийского зодчества, возведенном в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, памятнике всемирного наследия ЮНЕСКО с 1985 года - возобновились мусульманские службы. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразил сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО. Греческое правительство назвало превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть провокацией не только для греков и всех христиан, но и для всего западного и цивилизованного мира.

В феврале 2022 года президент Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал российским журналистам в Афинах, что МАП начала международный проект "Святая София" и выпустила книгу, рассказывающую о 37 храмах Святой Софии, которые построены во многих городах мира - от Харбина до Константинополя (ныне Стамбул), от Полоцка и Киева до Новгорода. Гаврилов отметил, что данное издание является серьезным научным проектом и выходит на трех языках.

Межпарламентская ассамблея православия объединяет политиков из 20 стран, состоит из парламентских делегаций, членами которых являются православные депутаты. Штаб-квартира секретариата МАП находится в Афинах.