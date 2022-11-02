Суд перевел под домашний арест признавшего вину администратора "Адских бабок"

Ольга Чурилова обвиняется в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы перевел под домашний арест администратора Telegram-канала "Адские бабки" Ольгу Чурилову, обвиняемую в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения Чуриловой с содержания под стражей на домашний арест на срок до 7 декабря", - сообщили в пресс-службе. Ранее Чурилова признала вину. Она обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере".

По этому делу также были арестованы еще двое администраторов Telegram-канала Александра Баязитова и Ольга Архарова. При этом Архарова признала свою вину частично, Баязитова не признала вину. Потерпевшим по делу является топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте", "Известиях", является автором на портале Life.ru. С 2017 года ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал.