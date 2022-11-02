2 ноября, 13:56,
обновлено 2 ноября, 14:25
Частичная мобилизация в России

Военкома Елецкого района Липецкой области уволили за плохую организацию мобилизации

По информации пресс-службы правительства региона, одна из причин - призыв на военную службу мужчин, имеющих отсрочку

ТАСС, 2 ноября. Власти Липецкой области приняли решение освободить от должности военного комиссара Елецкого района Николая Селянина за ненадлежащую организацию частичной мобилизации, в том числе за призыв граждан с отсрочкой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в среду.

"По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобожден от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства Липецкой области.

31 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пригрозил главам районов отставками в случае, если они будут плохо работать с семьями мобилизованных жителей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По словам Шойгу, было призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется. 

Теги:
РоссияЛипецкая областьЧастичная мобилизация в России
© Информационное агентство ТАСС
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