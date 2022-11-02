В Череповце ко Дню города открыли северный объезд и обновленную набережную

По словам главы региона Олега Кувшинникова, новая четырехполосная дорога позволит направить транзитный и грузовой транспорт напрямую на промышленные площадки, минуя городские кварталы

ТАСС, 2 ноября. Первый этап Северной объездной дороги Череповца и обновленную набережную открыли в среду к 245-летию города. Современная четырехполосная дорога позволит направить грузовой транспорт напрямую на промышленные площадки города, а также в индустриальный парк "Череповец", сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В сентябре власти Череповца заявили об отказе проводить дорогостоящие праздники в честь 245-летия города, которое отмечается 4 ноября. В условиях мобилизации и проводимой спецоперации в городе отменили два больших концерта, салют и закупку новых новогодних украшений. Сэкономленные средства направили в фонд помощи мобилизованным.

"Череповец не будет прежним. Он станет намного комфортнее для людей. Мы уже открыли Архангельский мост, Южное шоссе, первый этап Шекснинского проспекта. Сегодня транспорт поехал по Северной объездной дороге. Все эти объекты - часть большого транспортного кольца, которое даст импульс развитию города. Дорожная артерия позволит направить транзитный и грузовой транспорт напрямую на промышленные площадки, минуя городские кварталы. Разгрузится улица Городского Питомника, станет свободнее движение на Северном и Кирилловском шоссе", - сообщил Кувшинников в своем Telegram-канале. По данным губернатора, строительство северной объездной дороги продолжат, она значительно улучшит транспортную ситуацию в городе, избавит центр от пробок.

По информации пресс-службы главы региона, решение о строительстве Северной объездной дороги было принято на градостроительном совете в апреле 2018 года. В подготовке проекта приняли участие компании "Северсталь" и "Фосагро", с которыми правительство области и мэрия Череповца заключили четырехстороннее соглашение о софинансировании в равных долях - по 25% от каждой стороны. Это первый крупный совместный проект государственно-частного партнерства в регионе. Строительство первого этапа обошлось в 500 млн рублей. Проект будет реализован полностью с вводом второго и третьего этапов, которые предполагают строительство дороги до проходных "Северстали" и бывшего азотного комплекса "Фосагро".

Новый участок набережной

В год 245-летия Череповца открыли после реконструкции новый участок набережной в районе Соборной горки. Это знаковое место для города, он был здесь основан. Череповецкую набережную поэтапно реконструируют с 2008 года, когда город возглавлял нынешний губернатор Кувшинников. В 2008 году были построены первые ее 500 м, до улицы Ленина. Затем поэтапно благоустроили участки набережной от улицы Милютина до переулка Красный, от Курсантского бульвара до Ягорбского моста. Реконструирована инженерная и транспортная инфраструктура улицы Максима Горького. В 2020 году благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" преобразился участок от улицы Университетской до Соборной горки.

В этом году завершили укрепление и благоустройство прибрежной полосы протяженностью чуть более 300 м в районе Соборной горки. Работы провели в рамках реализации проекта развития туристического кластера "Русские берега". Всего планируется благоустроить 3,2 километра набережной.

Череповец был основан 4 ноября 1777 года. Сейчас в нем проживает около 309 тыс. человек. Это один из крупнейших промышленных центров Северо-Запада и страны, вклад в экономику РФ - 1% ВВП.