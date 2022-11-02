Маск заявил о планах сделать Twitter "самым достоверным источником информации на Земле"

Независимо от политических пристрастий, подчеркнул предприниматель

ТАСС, 2 ноября. Илон Маск, являющийся новым владельцем компании Twitter, в среду подчеркнул, что его целью является сделать Twitter самым достоверным источником информации на Земле.

"Наша цель - это сделать Twitter самым достоверным источником информации на Земле, независимо от политических пристрастий", - написал Маск в приобретенной им недавно соцсети.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter.