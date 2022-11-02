Следы краснокнижной медведицы с медвежонком обнаружили в Шаховской

Предположительно, местом обитания животных является лесной массив на границе Московской и Тверской областей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Лесничие обнаружили среды бурой медведицы с детенышем вблизи деревни Борисовка в городском округе Шаховская. Предположительно, местом обитания животных является лесной массив на границе Московской и Тверской областей, сообщила в среду пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

"На территории городского округа Шаховская вблизи деревни Борисовка лесничие обнаружили следы медведицы с детенышем. Предположительно, местом обитания медведей стал лесной массив, расположенный на границе Московской и Тверской областей. <...> По данным Минэкологии региона, бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области и относится к первой категории - виду, находящемуся под угрозой исчезновения. Порядка 15 особей обитают на приграничных территориях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что при посещении лесных массивов нужно держаться преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение животного можно заметить заблаговременно и обезопасить себя от возможного нападения. Также рекомендуется избегать длительного продвижения через густые заросли.

"Медведи, как правило, не нападают на человека. Агрессию проявить может раненое либо больное животное, либо охраняющее свою добычу или детенышей. <...> Главное правило при встрече с медведем в лесу - не пугайте животное, от неожиданности оно может напасть, защищая себя. Уходите спокойно, но только не поворачиваясь спиной к хищнику. Будьте бдительны и осторожны!" - добавили в пресс-службе.

Как отметил в своем Telegram-канале зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, появление медведицы с детенышами в регионе может говорить о том, что редкий вид продолжает размножаться, а также что экология подмосковных лесов находится в норме.