В Торжке 4 ноября начнется первый передвижной этнофестиваль "Узоры России"

В программе мероприятия познавательные лекции и марафон мастер-классов по народным художественным ремеслам, также дизайнеры продемонстрируют модели одежды, расшитые традиционными вышивальными техниками Тверской земли

ТВЕРЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Первый трехдневный передвижной этнофестиваль "Россия в узорах" откроется в пятницу в Тверской области в Торжке, проект реализуют Российский этнографический музей (Санкт-Петербург) и Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ, Торжок). В рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы по народным художественным ремеслам, также будет продемонстрирована современная одежда, расшитая традиционными вышивальными техниками Тверской земли, рассказала ТАСС в среду директор ВИЭМ Ирина Жукова.

"Сейчас идет большой спрос на народные художественные промыслы, которые имеют давние традиции. Они не теряют актуальности в современное время. Это и сподвигло два музея на то, чтобы сделать такой передвижной этнофестиваль", - сказала Ирина Жукова.

Фестиваль "Россия в узорах" реализуется в рамках проекта Министерства культуры РФ "Музейные маршруты России", в Торжке он будет проходить с 4 по 6 ноября на трех площадках: в Музейных рядах, гостинице Пожарских и Этнографическом центре. ВИЭМ представит три традиционные для Тверской земли техники: ведновскую строчку, торжокское золотное шитье и калязинское коклюшечное кружево. "Из Петербурга в Торжок впервые приедут мастера совершенно удивительных и необычных для нашей территории техник. Например, счетная и мухуская вышивки", - рассказала директор ВИЭМ.

В программе запланированы познавательные лекции и марафон мастер-классов по народным художественным ремеслам. Кроме того, по словам Ирины Жуковой, дизайнеры продемонстрируют модели одежды, расшитые традиционными вышивальными техниками Тверской земли.

С 9 по 11 декабря межмузейный передвижной фестиваль "Россия в узорах" продолжит свою работу в Санкт-Петербурге на базе Российского этнографического музея.