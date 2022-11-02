ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости ковидом в мире на 17% за неделю

По данным всемирной организации, с 24 по 30 октября более 2,3 млн человек заразились коронавирусной инфекцией

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 2,3 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за неделю с 24 по 30 октября, более 9 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими 7 днями на 17%, а количество летальных исходов - на 5%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно еженедельному информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за неделю было зарегистрировано 2 377 149 случаев заражения и 9 348 летальных исходов. Значительное снижение заболеваемости по сравнению с предшествующими 7 днями (17-23 октября) отмечено в Африке (минус 39%) и Европе (минус 34%). Вместе с тем в Америке и Западно-Тихоокеанском регионе она выросла на 5%. Смертность заметно снизилась в Европе (минус 31%) и Восточном Средиземноморье (минус 15%). В то же время ее рост был зафиксирован на прошлой неделе в Африке (плюс 155%), Америке (плюс 23%), Юго-Восточной Азии (плюс 13%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 7%).

Германия сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю - 346 672. Далее следуют Япония (281 974), США (259 066), Китай (257 994) и Республика Корея (241 465). В Соединенных Штатах зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 3 187. Далее следуют Россия (567), Италия (559), Бразилия (553) и Китай (489), отмечается в информационном бюллетене.

По состоянию на 1 ноября в ВОЗ поступили сообщения о 627 573 579 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 570 363 умерших.