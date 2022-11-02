На трассах Дагестана из-за роста ДТП начали дежурить врачебные бригады

Всего вдоль федеральных дорог "Кавказ" и "Астрахань - Махачкала" дежурят 14 бригад

МАХАЧКАЛА, 2 ноября./ТАСС/. Минздрав Дагестана организовал вдоль федеральных дорог "Кавказ" и "Астрахань - Махачкала" круглосуточное дежурство 14 врачебных бригад для оказания ускоренной помощи пострадавшим. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

"С целью максимального приближения и ускорения оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, рост которых отмечается в последнее время, на базе медицинских организаций, расположенных вдоль федеральных автодорог "Кавказ" и "Астрахань - Махачкала", организовано круглосуточное дежурство 14 трассовых врачебных бригад",- говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в регионе также планируют развивать санитарную авиацию, для чего будут строить вертолетные площадки.

В октябре на федеральной автодороге "Астрахань - Махачкала" на территории Дагестана произошло три крупных ДТП, в том числе со смертельным исходом.