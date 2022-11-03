В Избербаше по нацпроекту открыли первую модельную библиотеку

В министерстве культуры Дагестана отметили, что модернизация позволила обновить библиотеку, в которой более 50 лет не было ремонта

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Первая модельная библиотека открылась в дагестанском Избербаше в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства культуры Дагестана.

"Первая модельная библиотека открылась в Избербаше в рамках национального проекта "Культура". Благодаря модернизации Централизованная городская библиотека превратилась в интеллектуальный многофункциональный творческий центр. В церемонии официального открытия приняли участие министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, глава города Избербаш Магомед Исаков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пространство модельной библиотеки разделено на многофункциональные зоны: детскую зону "Развивайка", зону тишины, коворкинг-зону, зал с мультимедийным оборудованием, уголок для работы за компьютером, пространство для тематических выставок, а также творческую мастерскую.

"Для людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке имеются издания, написанные рельефно-точечным шрифтом Брайля, отдельная зона для работы за ноутбуком со специальными программами, а также увеличительный прибор для слабовидящих", - добавили в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе министерства культуры Дагестана, масштабная модернизация в рамках национального проекта "Культура" позволила обновить библиотеку, в которой более 50 лет не было ремонта. "За счет выделенных средств приобретено мультимедийное оборудование, интерактивный стол, компьютеры, новые стеллажи и мебель. К проведению ремонта подключился также муниципалитет - за счет средств муниципального бюджета благоустроена прилегающая территория, заменены окна, входная дверь, проведены фасадные работы. Также расширен книжный фонд учреждения. Для читателей закуплено более 1 700 новых изданий", - сообщили в Минкультуры региона.