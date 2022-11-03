Универсал Jaguar из автопарка Елизаветы II продадут с аукциона

Торги пройдут 26 ноября

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Полноприводный универсал Jaguar X-Type Estate, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II (1926-2022), выставлен на торги английского аукционного дома Historics Auctioners. Как сообщили в среду организаторы аукциона, который будет проходить 26 ноября, стартовая и минимальная цена продажи для этого лота устанавливаться не будут, таким образом в теории он может уйти с молотка даже за 1 фунт стерлингов.

При этом ожидается, что лот привлечет повышенное внимание коллекционеров, поскольку Елизавета II лишь недавно ушла из жизни. Ее Величество умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал и была похоронена на территории Виндзорского замка 19 сентября.

Елизавета II была первым владельцем автомобиля, выпущенного в 2009 году, и, по данным газеты "Дейли мейл" пользовалась им вплоть до весны этого года. Вместительный автомобиль, багажник которого имеет защитное покрытие для перевозки собак, оснащен шестицилиндровым бензиновым двигателем объемом три литра. Пробег королевского авто составляет 72,5 тыс. миль (117 тыс. км).

Цвет автомобиля заявлен как "огненно-изумрудный" (зеленый металлик), салон отделан кожей светло-бежевого оттенка c элементами из дерева на приборной панели, руле и автоматической коробке передач. Автомобиль оснащен климат-контролем, электростеклоподъемниками и люком в крыше.

Машины из автопарка членов британкой королевской семьи, в том числе те, которые водила сама Елизавета II, регулярно выставляются на торги и продаются за пяти- и шестизначные суммы.

Королева имела репутацию заядлой автолюбительницы. Еще будучи принцессой, в годы Второй мировой войны она прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. До самого конца жизни Елизавета II попадала на первые полосы газет за рулем своих "Ягуаров", "Рейндж роверов" и "Ленд роверов". Когда в ноябре прошлого года врачи порекомендовали ей соблюдать двухнедельный покой, уже через несколько дней монарха заметили на водительском сиденье того самого "Ягуара", который вскоре будет продан с торгов в графстве Суррей. При этом водительского удостоверения у Ее Величества никогда не было. Она - единственный человек в Соединенном Королевстве, которому разрешалось ездить без прав и без номеров.