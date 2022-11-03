Исследование: две трети жителей Австралии переболели COVID-19 во время пандемии

Как отмечают эксперты, в реальности эта цифра может быть выше

СИДНЕЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Не менее 65% жителей Австралии были инфицированы коронавирусом за время пандемии. Об этом свидетельствуют данные отчета Национального центра исследований в области иммунизации и заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин (NCIRS), обнародованные в четверг.

Как отмечают эксперты, результаты изучения образцов крови более чем 7 тыс. австралийцев свидетельствуют, что "не менее двух третей всех жителей континента во время пандемии переболели COVID-19", однако в реальности эта цифра, скорее всего, значительно выше. "Для определения числа инфицированных использовались регулярные серологические исследования и тестирование на антитела к вирусу [SARS-CoV-2], вызывающему COVID-19, и результат этой работы дает понимание истинных масштабов пандемии в Австралии. К концу августа 2022 года не менее 64% детей в возрасте от 0 до 19 лет были инфицированы SARS-CoV-2. Среди взрослых доля перенесших COVID-19 составляет более 65%", - указано в исследовании NCIRS.

Из отчета следует, что вакцинация против коронавируса помогла значительному числу пациентов избежать тяжелого течения заболевания. "Мы обнаружили, что у четырех из 10 привитых детей были антитела, свидетельствующие о перенесенном COVID-19, однако не было записей педиатра об этом, поскольку их симптомы были выражены очень слабо или вовсе отсутствовали", - указала специалист по инфекционным заболеваниям NCIRS Арчана Коирала, отметив, что полученные данные еще раз доказывают эффективность вакцинации. Также она сообщала, что свидетельства перенесенного ранее COVID-19 были обнаружены у более чем 80% непривитых участников исследования.

Согласно последним данным австралийского Минздрава, с начала пандемии в стране зафиксировали свыше 10,2 млн случаев заражения коронавирусом. Ежедневно медики регистрируют порядка 4,5 тыс. пациентов с COVID-19, однако в госпитализации и специальном лечении на конец октября нуждались только 2,5 тыс. заболевших. Прививки против коронавирусной инфекции сделали более 95% австралийцев старше 16 лет.