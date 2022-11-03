Сахалин получил 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья

По словам губернатора Валерия Лимаренко, в этом году новое жилье получат более пяти тыс. сахалинцев и курильчан

ТАСС, 3 ноября. Сахалинская область получила дополнительные средства в размере 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья в регионе. Всего в этом году субъект получит на эти цели 11 млрд рублей, написал в своем Telegram-канале глава региона Валерий Лимаренко.

"Сахалинская область получила еще 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. До конца года сумма выделенных региону средств на эти цели составит 11 миллиардов рублей. Только в этом году новоселье отпразднуют более 5 тысяч сахалинцев и курильчан. А в ближайшую пятилетку ключи от новых квартир получат около 30 тысяч жителей", - написал Валерий Лимаренко.

В октябре в регионе была сформирована новая программа расселения аварийного жилья. В нее включили дома, признанные аварийными до 1 января 2022 года, - это 720 тыс. кв. м жилья. В 2020 году в Сахалинской области опережающими темпами завершили расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. В последние годы на Сахалине строится в среднем по 500 тыс. кв. м жилья.