На Урале впервые открыли центр для лечения и профилактики заболеваний речевого аппарата

Специалисты центра помогут пациентам сохранять и возвращать голос, а также выявлять предраковые изменения слизистой оболочки ротовой полости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Первый в Уральском федеральном округе и третий в России фониатрический центр для лечения и профилактики заболеваний речевого аппарата открылся в свердловской Центральной городской клинической больнице №1 (ЦГКБ №1), сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"Фониатрическая служба в Екатеринбурге существует уже 35 лет. Сегодня мы вышли на качественно новый уровень оказания помощи уральцам - в ЦГКБ №1 открылся единственный в Свердловской области городской фониатрический центр. В России аналогичные структуры есть только в Москве и Омске", - цитирует департамент врача отоларинголог-фониатра высшей категории фониатрического центра ЦГКБ №1 Мирослава Осипова.

Современное диагностическое оборудование и штат опытных специалистов позволят не только возвращать пациентам утраченный в силу разных причин голос, но и выявлять предраковые изменения слизистой оболочки ротовой полости для дальнейшего динамического наблюдения и эффективного лечения, диагностировать ранние формы рака и различные патологии гортани: воспаления, травмы, нервно-мышечные нарушения. В департаменте отметили, что помощь в центре будут оказывать бесплатно.

Автор методик в области реабилитации голосовых нарушений у детей и взрослых, логофонопед фониатрического центра ЦГКБ №1 Анна Доросинская добавила, что центр занимается восстановлением голоса при дисфонии (хрипота, гнусавость, осиплость), дисфагии (нарушение глотания) и дефектах речи. Также специалисты помогают поставить голос тем пациентам, которым безукоризненность его звучания необходима для успеха в профессии.