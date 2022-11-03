Акция "Ночь искусств" на ВДНХ 4 и 5 ноября будет посвящена теме "Наши традиции"

Посетителей познакомят с искусством Дальнего Востока, им раскроют тайны русского алфавита, расскажут о строительстве орбитальных станций и съемках легендарных советских кинолент

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. ВДНХ примет участие в ежегодной культурно-образовательной акции "Ночь искусств" 4 и 5 ноября, в этот раз она будет посвящена теме "Наши традиции". Посетителей познакомят с искусством Дальнего Востока, им раскроют тайны русского алфавита, расскажут о строительстве орбитальных станций и съемках легендарных советских кинолент, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"Акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября с 16:00 до 22:00 и 5 ноября с 16:00 до 17:00 в центре "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", Музей кино и павильон "Рабочий и колхозница". Познакомиться с культурой стран Дальнего Востока можно будет в павильоне "Рабочий и колхозница". А узнать больше об истории создания кириллицы и о странах, в которых пользуются кириллическим алфавитом, можно на экскурсии "Как письменность народы объединила", - говорится в сообщении.

В Музее кино откроется новая выставка "Мастер на все руки". Она посвящена выдающемуся оператору и изобретателю Игорю Черных. Он работал над такими фильмами, как "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая и "Аленка" Бориса Барнета. Гости увидят первое в СССР стабилизирующее устройство для съемок без рельсов, операторской тележки и крана-подъемника, а также смогут принять участие в экскурсии и паблик-токе. 4 ноября в течение дня в Музее кино будут показывать классику советского кинематографа. Зрители увидят фильмы "По щучьему веленью" Александра Роу, "Первопечатник Иван Федоров" Григория Левкоева и "Минин и Пожарский" Всеволода Пудовкина.

5 ноября в павильоне "Рабочий и колхозница" запланирована лекция "Русский Монте-Кристо". В 16:00 искусствовед Валентина Горлова расскажет о коллекционере и общественном деятеле Василии Кокореве. Он сыграл большую роль в популяризации русского и европейского искусства, его коллекция насчитывала более 250 живописных произведений. Сегодня большая ее часть хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Акция "Ночь искусств - 2022" проходит по всей стране. В столице она состоится в десятый раз и будет посвящена русской культуре и русскому классическому искусству. В ней примут участие музеи, кинотеатры, выставочные залы, детские школы искусств и другие учреждения культуры. Главными площадками акции станут концертный зал "Зарядье", выставочный зал "Новый Манеж" и кинотеатр "Космос". Полная программа мероприятий ВДНХ опубликована на официальном сайте выставки.