Памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах отреставрировали в Москве

Специалисты укрепили внутренний каркас, исправили деформации, усилили основание скульптуры, очистили от различных загрязнений, устранили сколы и покрыли патиной

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве завершилась. Монумент имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"На территории Дворца пионеров на Воробьевых горах завершилась реставрация памятника Мальчишу-Кибальчишу. Это одно из самых ярких и эмоциональных произведений монументального искусства в столице. В этом году исполнилось полвека, как герой известной всем с детства сказки Аркадия Гайдара украшает территорию Дворца пионеров. Реставраторы проделали большую работу, чтобы памятник снова радовал горожан", - приводятся слова руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Памятник Мальчишу-Кибальчишу на Воробьевых горах был установлен 19 мая 1972 года в честь 50-летия со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Его авторами стали скульптор Владимир Фролов и архитектор Владимир Кубасов. Медная скульптура представляет собой фигуру мальчика, одетого в простую рубашку и короткие брюки. Обе его руки подняты вверх: в правой он держит огромную саблю, которую занес над головой, а в левой - горн.

"Специалисты укрепили внутренний каркас, исправили деформации и усилили основание скульптуры. Памятник бережно промыли водой, очистили от различных загрязнений, в том числе от коррозии, устранили сколы и трещины. Затем провели декоративную отделку медной поверхности, на металл нанесли несколько слоев патины и обработали воском. Реставраторы воссоздали четыре бетонных вазона, расположенных по периметру памятника. Их изготовили заново, так как состояние прежних было неудовлетворительным", - отмечается на портале.

Прототипом для памятника Мальчишу-Кибальчишу послужил главный герой произведения Аркадия Гайдара "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове". Оно было написано в 1933 году и тогда же опубликовано в газете "Пионерская правда". Для советских пионеров Мальчиш-Кибальчиш стал образцом смелости, мужества и преданности Родине. В сказке Аркадий Гайдар изобразил мальчика, который организовал в родном селе отряд из сверстников для защиты от нападения неприятелей. Однако враги смогли взять его в плен. Мальчиша-Кибальчиша подвергли пыткам. Несмотря на жестокие издевательства, он не раскрыл военных секретов.