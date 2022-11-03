Вопросы о новых регионах России включили в акцию "Большой этнографический диктант"

Диктант пройдет с 3 по 8 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вопросы, посвященные новым регионам России, включили в 2022 году в международную просветительскую акцию "Большой этнографический диктант". Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

"Мы каждый год проводим диктант накануне Дня народного единства. Этот праздник с каждым годом обретает новые смыслы. В сегодняшнем диктанте будут вопросы, посвященные новым территориям России, будут вопросы, посвященные Донбассу, и вопросы, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией", - сказал он.

Баринов отметил, что в 2021 году диктант писали представители 95 стран, это более 2,6 млн человек.

Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" проходит в восьмой раз. Она стартовала 3 ноября и продлится до 8 ноября. В Москве будут работать четыре площадки. Цель акции - привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов России, а также поднимает уровень этнографической грамотности населения.