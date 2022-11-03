На развитие сельских территорий Калмыкии в 2023 году направят более 268 млн рублей

Глава республики Бату Хасиков уверен, что в скором времени госпрограмма охватит все села региона

ЭЛИСТА, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 268 млн рублей будет направлено на реализацию проектов по развитию сельских территорий в Калмыкии в 2023 году, сообщил в Telegram-канале в четверг глава республики Бату Хасиков.

"В следующем году Калмыкия также вошла в число 52 регионов, которые получат финансирование в рамках проекта "Современный облик сельских территорий". Общая сумма реализации проектов составляет более 268 млн рублей. "Комплексное развитие сельских территорий" - эффективный инструмент для создания комфортной жизни. Уверен, что в скором времени госпрограмма охватит все села Калмыкии, мы стремимся к этому", - написал Хасиков.

Глава Калмыкии уточнил, что планируется установить уличное освещение в Лагани, построить внутрипоселковые водопроводные разводящие сети в поселке Цаган-Аман Юстинского района, Чилгир Яшкульского района, сеть водоснабжения в Гашун-Бургусте Кетченеровского района и дом культуры в Кетченерах. Кроме того, по проектам "Улучшение жилищных условий" и "Благоустройство сельских территорий" этой же госпрограммы запланировали уличное освещение в поселке Большой Царын, строительство четырех жилых домов в Цаган-Нуре Октябрьского района.

В будущем году также появятся пешеходные тротуары в поселке Большой Царын Октябрьского района, поселках Комсомольский и Адык Черноземельского района, Эсто-Алтай Яшалтинского района, добавил руководитель региона.

С момента введения программы Минсельхоза России "Комплексное развитие сельских территорий" Калмыкия стала ее активным пользователем. С 2020 года в регионе уже благоустроена 81 общественная территория, 16 семей улучшили жилищные условия, также реализовано четыре мероприятия по проекту "Современный облик сельских территорий".