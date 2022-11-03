В Кузбассе открыли точную копию берлинского памятника воину-освободителю

Прототипом для создания монумента стал участник Великой Отечественной войны из Кемеровской области Николай Масалов

КЕМЕРОВО, 3 ноября. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл в Кемерове единственную в России точную копию памятника воину-освободителю из берлинского Трептов-парка. На открытии собрались около 4 тыс. человек, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Мы сегодня с вами в торжественной обстановке открываем мемориал воину-освободителю, посвященный героям-сибирякам, победившим нацизм. Идея этого мемориала родилась в прошлом году для увековечения памяти нашего земляка Николая Масалова, который 30 апреля 1945 года в центре Берлина совершил подвиг, спас немецкую девочку из-под обстрела ", - сказал Цивилев, открывая памятник.

В рамках торжественного открытия мемориала губернаторы Курской и Волгоградской областей Роман Старовойт и Андрей Бочаров передали Кузбассу капсулы с землей с мест сражений Сталинградской и Курской битв Великой Отечественной войны. Также в открытии приняли участие зампредседателя госдумы Сергей Неверов, внук автора монумента воину-освободителю, внук скульптора Евгений Вучетич, а также ветераны войны, труженики тыла, студенты и школьники. Также почетные гости возложили цветы к памятнику.

Решение об установке точной копии памятника в Кемерове было принято, когда стало известно, что кузбассовец Николай Масалов был лишен звания почетного гражданина Берлина. В апреле 1945 года в Германии во время вражеского обстрела он спас немецкую девочку и стал прототипом знаменитого монумента "Воин-Освободитель" скульптора Евгения Вучетича. Инициативу кузбасских властей об установке монумента на родине героя в прошлом году поддержал президент России Владимир Путин.

Строительство мемориального комплекса заняло всего девять месяцев. На изготовление бронзового памятника ушло около 30 тонн металла. Его установили в Ленинском районе Кемерова на берегу реки Томь рядом с президентским кадетским училищем. В кургане под фигурой солдата с ребенком на руках выложена мозаика из смальты по аналогии с берлинским памятником. При этом, в отличие от немецкого мозаичного полотна, в кемеровское добавлены новые фрагменты из истории Кузбасса времен Великой Отечественной войны и образ самого Масалова. К монументу воину-освободителю ведет 300-метровая аллея с пилоны, на которых увековечены имена почти 3 тыс. героев-сибиряков.