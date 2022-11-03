Школьные музеи Рязани и Москвы откроют выставку личных вещей Зои Космодемьянской

В экспозицию вошел, в частности, будильник, на циферблате которого установлено время ее ухода на фронт

ТАСС, 3 ноября. Выставка личных вещей фронтовиков "Рубежи памяти. От Москвы до Рязани" откроется в Музее Победы 8 ноября, ее организовали педагоги и ученики четырех школ Москвы и Рязани. Центральная часть экспозиции посвятят годовщине подвига советской партизанки Зои Космодемьянской, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба Музея Победы.

"Четыре школьных музея из Москвы и Рязани представят более 50 раритетов - личных вещей фронтовиков, партизан. Центральная часть экспозиции посвящена Зое Космодемьянской и приурочена к годовщине ее подвига", - говорится в сообщении.

На выставке представят вышитое льняное платье, любимый берет Зои Космодемьянской, рисунки, кисти и краски ее младшего брата, танкиста Александра, который тоже был удостоен звания Героя Советского Союза, а также их портфели, книги и тетради. Гости увидят экспонаты, повествующие о трагической судьбе героев: будильник, на циферблате которого рукой матери было навечно установлено 9 часов - время расставания с дочерью перед уходом ее на фронт, обгорелые погоны и петлицы погибшего старшего лейтенанта Александра Космодемьянского.

Также в экспозицию войдут документы и личные вещи уроженцев Рязанской области: советского разведчика, капитана государственной безопасности, партизана, Героя Советского Союза Владимира Александровича Молодцова, гвардии старшего лейтенанта Петра Степановича Ермилова, красноармейца Петра Федоровича Кочнова. "Экспозиция рассказывает о мужестве советских граждан, жителей городов, которые, находясь на переднем крае или в тылу врага, вели оборонительную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, работали на благо фронта, не жалея себя", - цитирует пресс-служба организаторов.

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в СССР, удостоившейся звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. 28 ноября 1941 года партизанка была схвачена немцами в деревне Петрищево под Москвой, после чего подвергнута допросу и истязаниям. Несмотря на жестокие пытки, Космодемьянская не выдала товарищей и не открыла своего настоящего имени.