Поликлиники и ФАПы отдаленных районов Приморья получили 87 новых санитарных машин

Их распределили между 24 медучреждениями края

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Медицинские учреждения Приморского края получили в четверг 87 новых санитарных машин Lada Niva для работы в отдаленных районах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Приморья Олег Кожемяко 3 ноября вручил ключи от 87 новых санитарных автомобилей марки Lada Niva главным врачам медицинских учреждений края. Глава региона подчеркнул, что автомобили отправится в поликлиники и больницы края, транспорт будет доставлять медиков к жителям на дом в отдаленные районы, а также возить группы пациентов в поликлиники на профилактические осмотры и диспансеризацию", - сообщила пресс-служба.

Машины распределили между 24 медицинскими учреждениями края и будут работать, в частности, в Михайловской, Хорольской, Кавалеровской, Ханкайской, Хасанской, Черниговской, Чугуевской, Шкотовской центральных районных больницах, в Арсеньевской. Дальнегорской и Дальнереченскской городских больницах. Уссурийская городская больница получила 15 машин, 10 из которых закрепят за детскими и взрослыми поликлиниками городского округа, остальные будут работать в ФАПах сел Воздвиженка, Борисовка и Новоникольск.

"Такой транспорт будет закрепляться за поликлиниками и фельдшерско-акушерскими пунктами и подойдет для работы в сельской местности лучше, чем какой-либо другой, за счет высокой проходимости и несложного ремонта", - говорится в сообщении.

Поставка медицинского транспорта проходит в рамках пятилетней федеральной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, в 2021 году медучреждения региона получили первую партию в количестве 71 машин, в целом за пять лет регион планирует получить 343 автомобиля. В Приморье также реализуется региональная государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края", предусматривающая модернизацию системы здравоохранения и оснащение медицинских учреждений региона, рассказали в пресс-службе.