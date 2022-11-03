В Подмосковье планируют направить на здравоохранение более 137 млрд рублей в 2023 году

В пресс-службе Мособлдумы сообщили, что на организацию льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан предусмотрено 13,4 млрд рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 137 млрд рублей планируют предусмотреть в бюджете Московской области на 2023 год на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения, сообщила в четверг пресс-служба Мособлдумы.

"В бюджете Московской области на 2023 год на здравоохранение предусмотрено более 137 млрд рублей. <…> В следующем году на реализацию программы по оказанию специализированной, высокотехнологичной медпомощи будет выделено более 14 млрд рублей. Эти средства будут направлены на приобретение оборудования, закупку лекарств для лечения заболеваний, в том числе онкологических. <…> В регионе будет продолжена программа по ремонту учреждений здравоохранения. Так, на проведение капремонта в 2023 году выделяется 12,5 млрд рублей, а на текущий ремонт - более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, на организацию льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан предусмотрено 13,4 млрд рублей.

"Средства предусмотрены на льготное лекарственное обеспечение, на развитие высокотехнологичной медпомощи, ремонт медучреждений и, конечно, на выплаты медикам. <…> Каждый год мы стараемся обновлять парк машин скорой помощи, следующий год не исключение, на эти цели направим 1,2 млрд рублей", - приводятся в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Также он отметил, что для привлечения медицинских специалистов в Подмосковье выстроена система мер поддержки - это предоставление земельных участков, дополнительные выплаты и льготы. Так, на единовременные выплаты для медработников, которые переехали на работу в сельской местности, направят более 240 млн рублей.