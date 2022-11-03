Минобрнауки актуализирует соглашения об образовании со странами Африки

В ведомстве отметили, что сейчас в России обучаются чуть более 30 тыс. африканских студентов, более 5,5 тыс. из них - за счет бюджета РФ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ намерено актуализировать некоторые соглашения о признании образования с африканскими странами, поскольку они были заключены еще в советское время. Об этом в четверг сообщила замглавы министерства Наталья Бочарова в ходе встречи с делегацией Республики Зимбабве в РГГУ.

"Сегодня между РФ и африканскими странами действует 30 межправительственных соглашений по вопросам признания образования со стороны Африканского региона. Сейчас мы ведем согласование таких соглашений еще с восемью государствами и хотим их актуализировать, поскольку заключались они еще в советский период. Завершили согласование соглашения о признании образования с Эритреей. И надеемся, что на полях российско-африканского саммита (саммита Россия - Африка, он пройдет в 2023 г. - прим. ТАСС) эти соглашения будут подписаны", - сказала Бочарова.

По ее словам, в российском министерстве также надеются, что до проведения саммита получится "завершить все внутригосударственные процедуры по согласованию таких соглашений с Нигерией и Зимбабве".

Замминистра добавила, что сейчас в России обучаются чуть более 30 тыс. африканских студентов, более 5,5 тыс. из них - за счет бюджета РФ.