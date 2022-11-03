В Смоленске открыли памятник партизанам, спасшим от гитлеровцев более 3 тыс. детей

Скульптурная композиция состоит из фигуры женщины с ребенком на руках и фигур двух детей, стоящих рядом

ТАСС, 3 ноября. Памятник партизанам, участвовавшим в 1942 году в операции по спасению более 3 тыс. детей из оккупированных гитлеровцами Демидовского и Духовщинского районов, открыли Смоленске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

"Открыли сегодня в Смоленске на площадке в Парке пионеров памятник "Партизанам Смоленщины, участникам операции "Дети". Он посвящен 80-летию самой беспрецедентной операции советских партизан по эвакуации в тыл с оккупированной фашистами территории нынешних Демидовского и Духовщинского районов более 3 тыс. детей", - написал Островский.

Скульптурная композиция состоит из фигуры женщины с ребенком на руках и фигур двух детей, стоящих рядом. "Признателен председателю ЛДПР, председателю правления "Российского фонда мира" Леониду Эдуардовичу Слуцкому, благодаря поддержке, финансовой помощи и под эгидой которого был сооружен и установлен этот во многом символичный памятник", - отметил Островский.

Операция "Дети" началась 23 июля 1942 года, ее проведение командир партизанского соединения "Батя" Никифор Коляда поручил учительнице и партизанке Матрене Вольской, а также учительнице Варваре Поляковой и медсестре Екатерине Громовой. Детей разделили на отряды по 40-50 человек, передвигались ночами, а днем прятались в лесах, за время пути к колонне присоединялись десятки ребят из соседних деревень. В ночь на 5 августа детей посадили в поезд, утром 14 августа их доставили город Горький (ныне Нижний Новгород), всего было спасено 3 225 детей.