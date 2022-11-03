3 ноября, 10:43

В Роспотребнадзоре заявили, что в России в 2021 году умерли более 32 тыс. людей с ВИЧ

По мнению эксперта ведомства Вадима Покровского, ВИЧ-инфекция все еще представляет определенную национальную угрозу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Число летальных случаев среди россиян, живущих с ВИЧ, в 2021 году составило 32 тыс., сообщил в четверг руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"В прошлый год 32 тыс. людей, живущих с ВИЧ, по нашим данным, умерли. Многие от коронавируса, не только от ВИЧ-инфекции. Это тоже очень большие потери, потому что средний возраст смерти там 40 лет", - сказал он на брифинге в "НСН".

По мнению Покровского, ВИЧ-инфекция все еще представляет определенную национальную угрозу. Он отметил, что до 70% людей заражаются при половых контактах между мужчиной и женщиной. Также растет число инфицированных женщин - отсюда следует проблема возможной передачи заболевания детям, поэтому всех беременных обследуют на его наличие, уточнил эксперт. Если ВИЧ обнаруживается, то пациентки получают специальное лечение, это дает высокий шанс, что ребенок родится здоровым. 

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© Информационное агентство ТАСС
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