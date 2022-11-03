3 ноября, 10:43

В Роспотребнадзоре заявили, что в России в 2021 году умерли более 32 тыс. людей с ВИЧ

По мнению эксперта ведомства Вадима Покровского, ВИЧ-инфекция все еще представляет определенную национальную угрозу