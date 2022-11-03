Глава КБР: турпоток в Кабардино-Балкарию к 2025 году возрастет до 1,4 млн человек

Казбек Коков отметил, что по итогам девяти месяцев текущего года турпоток возрос на 16,2% и составил 980 тыс. туристов

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. Туристический поток в Кабардино-Балкарию (КБР) составит 1,4 млн человек в 2025 году. Об этом в четверг рассказал глава КБР Казбек Коков, выступая с докладом о социально-экономическом развитии региона.

"Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы максимально задействовать потенциал республики в этой сфере и обеспечить опережающее развитие данной отрасли. К 2025 году мы поставили для себя планку в 1,4 млн туристов. Нам необходимо усилить внимание к этому ключевому направлению и обеспечить создание самой современной туристической инфраструктуры", - сказал Коков.

Он добавил, что по итогам девяти месяцев текущего года турпоток возрос на 16,2% и составил 980 тыс. туристов. "Могу сказать, что в 2019 году мы мечтали о том, чтобы в 2025-м году достигнуть цифры в 1 млн туристов. Я уверен, что на 20% перешагнем данную цифру уже в 2022 году", - отметил глава республики.

О туризме в КБР

В республике расположены несколько зон развития туризма. Концепция развития территории Приэльбрусья включает и вопросы инфраструктурного строительства. В Чегемском районе идет активная фаза реконструкции оздоровительного лагеря "Чегем", уже возведены новые объекты; развитие турпроектов идет и в Зольском районе, где функционирует современный комплекс "Эко-парк "Долина Нарзанов"; активен туристический сектор в Черекском районе - строятся новые объекты и модернизируются старые в Аушигере, Верхних Голубых озерах и Верхней Балкарии. Большой интерес представляет курорт "Эльбрус", где до конца июля тренируются сборные команды России по фристайлу, горным лыжам и сноуборду. На федеральном уровне прорабатывается возможность создания в Приэльбрусье высокогорной базы для подготовки российских спортсменов по различным видам спорта.