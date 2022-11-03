3 ноября, 11:41

В районе Севастополя поисковой группе не удалось подманить выпущенных дельфинов

Операция по спасению дельфинов проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Специалисты, направленные на поиск дельфинов, выброшенных владельцем дельфинария в море, обнаружили двух из четырех животных, но подманить пока не смогли, написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Удалось предположительно определить место их расположения, <...> было встречено два дельфина. На свисток они не отреагировали, но есть косвенные признаки, что все-таки это "наши" афалины", - написал он.

По данным правительства, млекопитающие замечены неподалеку от места, где были выброшены в море - ближе к центру города.

Губернатор отметил, что начавшаяся с 7 утра спасательная операция в море на сегодня приостановлена, продолжается мониторинг с берега. "Дельфины точно живы, павших млекопитающих не обнаружено на этот час. Сейчас катера вернулись на берег. Завтра специалисты совместно с дрессировщицей из дельфинария Коктебеля еще раз выйдут в море на поиски", - добавил Развожаев.

Операция по спасению дельфинов проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора. В четверг волонтеры будут продолжать обследовать берег, если дельфины выплывут - попробуют их прикормить.

В среду вечером на пляже Севастополя в море были выброшены дельфины, предположительно, из местного дельфинария. По данным губернатора, выброшены четверо животных, более 10 лет содержавшихся в неволе. Управление МВД Севастополя возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента с дельфинами, которых выпустили в море. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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