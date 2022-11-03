В Уганде число смертей в связи с лихорадкой Эбола увеличилось до 48

В Минздраве страны отметили невозможность предсказать, как будет развиваться нынешняя вспышка заболевания

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Число умерших в Уганде от начавшейся в минувшем месяце вспышки лихорадки Эбола достигло 48. Об этом заявил в четверг руководитель отдела по борьбе с Эболой Министерства здравоохранения Уганды Генри Кобе в ходе брифинга, организованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Количество смертей на текущий день в Уганде от Эболы - 48, число подтвержденных случаев заболевания - 131", - отметил он в выступлении, транслировавшемся на портале регионального представительства ВОЗ в Африке. Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о 43 смертях в Уганде об лихорадки Эбола и 130 подтвержденных случаях данного заболевания.

"Никто сейчас не может предсказать, как будет развиваться нынешняя вспышка Эболы и когда она закончится, - заявил Кобе. - Медицинские власти Уганды предпринимают сейчас необходимые усилия с тем, чтобы отслеживать все контакты, которые имели инфицированные Эболой в последние недели".

Минздрав Уганды объявил 20 сентября о вспышке в стране лихорадки Эбола, когда вирус был выявлен у умершего 24-летнего мужчины. По данным ВОЗ, нынешняя вспышка вызвана редким суданским штаммом вируса Эбола.

Данный вирус передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения. Первый случай заболевания человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной Демократической Республики Конго в 1976 году. Самая крупная вспышка по числу инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке на территории Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Число ее жертв превысило 11 тыс.