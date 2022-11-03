Потерявшие работу женщины смогут оформить пособие по беременности и родам на "Госуслугах"

Как пояснили в Минцифры, пособие могут назначить, если увольнение произошло в том числе по причине ликвидации организации, закрытия ИП, прекращения полномочий нотариуса частной практики, прекращения статуса адвоката

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минцифры и Пенсионный фонд России (ПФР) запустили на "Госуслугах" сервис по оформлению пособий лишившимся работы беременным или недавно родившим женщинам. Об этом сообщается в четверг на сайте министерства.

"Если беременная или недавно ставшая мамой женщина лишилась работы из-за закрытия предприятия, она может оформить пособие в онлайн-режиме на "Госуслугах". Сервис запущен Минцифры России совместно с ПФР", - говорится в сообщении.

Услугу может получить беременная или родившая женщина, а также женщина, усыновившая одного или нескольких детей до трех месяцев, если она потеряла работу в связи с ликвидацией организации и встала на учет в службу занятости в течение 12 месяцев. Как пояснили в министерстве, пособие могут назначить, если увольнение произошло в том числе по причине ликвидации организации, закрытия ИП, прекращения полномочий нотариуса частной практики, прекращения статуса адвоката. "Обратиться за пособием можно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам", - добавили в Минцифры.

Чтобы подать заявление, необходимо на портале госуслуг выбрать сервис "Пособие по беременности и родам для уволенных женщин", подтвердить данные и ввести при необходимости данные полиса ОМС, затем выбрать способ получения пособия и отправить заявление. "Если каких-то сведений не будет хватать, их нужно будет предоставить в отделение ПФР лично. Это может быть, например, документ о рождении, если он выдан за границей, решение суда об усыновлении и другие", - отметили в министерстве.

"Уведомление о необходимости принести документы придет в личный кабинет. Сделать это нужно в течение 10 рабочих дней после регистрации заявления", - заключили в Минцифры.