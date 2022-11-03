Pfizer и BioNTech проводят исследования для разработки единой вакцины от гриппа и ковида

В рамках первой фазы исследований, которая продлится полгода, комбинированную вакцину получат 180 жителей США в возрасте от 18 до 64 лет

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Компании Pfizer ("Пфайзер") и BioNTech ("Бионтек") приступили к первой стадии исследований для разработки комбинированной вакцины против гриппа и коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован в четверг.

Цель заключается в том, чтобы "бороться с двумя серьезными респираторными заболеваниями с помощью всего одной вакцины", отмечается в сообщении. По данным компаний, в рамках исследований по изучению безопасности препарата "курс лечения прошел первый участник".

"Мы хотим предложить людям эффективный способ иммунизации против двух серьезных респираторных заболеваний, которые вызываются постоянно меняющимися вирусами и для которых нужно постоянно адаптировать вакцины", - заявил соучредитель BioNTech Угур Шахин.

В рамках первой фазы исследований, которая продлится полгода, комбинированную вакцину получат 180 жителей США в возрасте от 18 до 64 лет.