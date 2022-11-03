Правительства Белоруссии и Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве

Документ в Минске подписали премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и губернатор российского региона Василий Голубев

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Правительства Белоруссии и Ростовской области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Документ в Минске подписали премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и губернатор российского региона Василий Голубев.

"Товарооборот (между Белоруссией и Ростовской областью - прим. ТАСС) за восемь месяцев текущего года на 30% выше показателей за аналогичный период прошлого. Торговля идет, все хорошо, но мы просто обязаны найти неохваченные направления", - приводит слова Головченко издание "СБ. Беларусь сегодня".

Премьер-министр обозначил наиболее значимые направления сотрудничества, которые Минск готов предложить Ростовской области. В их числе участие белорусских предприятий в обновлении парка пассажирского транспорта, в том числе на электротяге. "Появилось очень много электрического пассажирского транспорта. При этом, что особенно важно, наши машиностроители смогли в сжатые сроки произвести модели, которые на 100 процентов свободны от импортных комплектующих. Соответственно нашим производственным программам ничто не угрожает. Естественно, мы это сделали в тесном взаимодействии с российскими производителями", - уточнил Головченко.

Говоря о сотрудничестве в области промышленной кооперации, глава правительства Белоруссии напомнил, что Минск реализует совместные программы с различными регионами России. Премьер-министр также напомнил, что в настоящее время белорусские "строительные организации успешно работают в Калужской, Воронежской, Ленинградской, Калининградской, Брянской и других областях, используя как местные строительные материалы, так и белорусские".