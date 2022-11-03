Турмаршрут "Кавказская тропа" стал лучшим в сфере экологического туризма в России

Турмаршрут соединяет города Дербент и Сочи

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Турмаршрут "Кавказская тропа" стал лучшим в сфере экологического туризма по итогам всероссийского конкурса проектов и лучших практик в сферах экологического, этнокультурного и креативного туризма, который прошел в Москве. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минтуризма Дагестана.

"АНО "Пешком по Кавказу" при поддержке Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан представила на конкурс проект "Кавказская тропа", который стал победителем в номинации "Проекты в сфере экологического туризма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что турмаршрут "Кавказская тропа" соединяет российские города Дербент и Сочи. На территории Дагестана участникам маршрута предлагается пройти около 500 км промаркированных пеших троп.

По данным пресс-службы, команда из Дагестана также представила на конкурсе проект "Возрождение традиции канатоходства", который вошел в десятку финалистов в номинации "Проекты в сфере этнокультурного туризма".

Всего в конкурсе и акселерационной программе обучения приняли участие 605 человек из 58 регионов России.