В Петербурге началось восстановление сгоревшего здания Невской мануфактуры

В первую очередь на объекте культурного наследия будут выполнены противоаварийные работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Поэтапное восстановление исторического здания Невской мануфактуры, серьезно пострадавшего в результате пожара весной прошлого года, началось в Санкт-Петербурге. В первую очередь на объекте культурного наследия будут выполнены противоаварийные работы, сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"В соответствии с графиком первый этап противоаварийных работ будет завершен весной следующего года. Стены будут зафиксированы, им уже не будет угрожать обрушение. После этого можно будет приступить к разбору завалов внутри здания и продолжать проектирование восстановления памятника. <...> Вторым этапом будут проводиться противоаварийные работы на участках с ограниченным доступом к стенам здания", - приводит пресс-служба слова председателя КГИОП Сергея Макарова.

Обследования пострадавшего памятника были завершены весной этого года. Специалисты провели лазерное сканирование объекта и подготовили 3D-модель здания мануфактуры.

В данный момент реставраторы устанавливают масштабную силовую конструкцию с металлическими контрфорсами, высота которых в среднем составляет 25 метров. Контрфорсы будут закреплять на стенах памятника через оконные проемы, чтобы избежать повреждения и обрушения пострадавшей кирпичной кладки.

Как отметил генеральный директор АО "Невская мануфактура" Геннадий Приходько, согласно концепции реконструкции памятника, на первом этаже Невской мануфактуры планируется воссоздание общественно-деловых пространств с использованием в дизайне стиля промышленных интерьеров XIX века. На верхних этажах объекта культурного наследия разместят жилые помещения.

Дальнейшие этапы восстановления и приспособления Невской мануфактуры для современного использования будут обсуждаться позднее на заседаниях рабочей группы при КГИОП.

О пожаре

Пожар в здании Невской мануфактуры произошел 12 апреля 2021 года, площадь возгорания составила 10 тыс. квадратных метров. Ликвидация пожара заняла у сотрудников МЧС пять суток, окончательно потушить его удалось только к вечеру 16 апреля. В результате пожара, как указано в акте КГИОП, был причинен значительный вред объекту культурного наследия, произошли необратимые изменения его важных элементов, утрачены исторические и культурные ценности.

В июле 2021 года арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал владельцев здания провести противоаварийные работы в течение шести месяцев, а работы по реставрации - за четыре года. В сентябре того же года за уничтожение и повреждение объектов культурного наследия Невский суд Петербурга оштрафовал предприятие на 1 млн рублей.

Невская мануфактура расположена на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге на месте фабрики шерстяных изделий, основанной в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном. В 1918 году предприятие национализировали и законсервировали, в 1921-м оно возобновило работу, а позднее было переименовано в "Красный ткач". В 1992 году предприятие получило название ОАО "Невская мануфактура". Оно занималось выпуском шерстяных тканей, нетканых материалов, технического сукна. В последнее время часть здания сдавалась в аренду.