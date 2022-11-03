Число зарегистрированных безработных в России снизилось до 571,8 тыс.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень зарегистрированной безработицы не меняется и по-прежнему составляет 0,8%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных безработных за неделю в России сократилось с 579,3 тыс. до 571,8 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Ситуация на рынке труда находится на постоянном контроле. Уровень зарегистрированной безработицы не меняется и по-прежнему составляет 0,8%. В центрах занятости зарегистрировано 571,8 тыс. безработных граждан - на 7,5 тыс. меньше, чем неделей ранее", - передают в секретариате ее слова по итогам межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

Отмечается, что продолжается последовательное снижение числа работников в режимах неполной занятости. Так, количество сотрудников, находящихся в простое, сократилось до 81,4 тыс. человек, а граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, - до 88,5 тыс. человек.

Кроме того, Минтрудом России совместно с Минпромторгом организована работа по содействию промышленным предприятиям в подборе кадров.

По итогам состоявшегося обсуждения регионам рекомендовано повысить оперативность размещения всех появляющихся вакансий на едином портале "Работа России", особенно в части промышленных предприятий. Учитывая дефицит по определенным специальностям среднего профессионального образования, Минпросвещения России поручено обратить внимание на организацию подготовки по особо дефицитным направлениям.