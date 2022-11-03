В Ейске после ЧП с самолетом завершили основные выплаты материальной и финансовой помощи

Имеются единичные случаи, когда жители дома не получили выплаты, проблемы будут устранены после предоставления людьми необходимых документов на выплаты

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Единовременную материальную помощь получили 818 жителей дома в Ейске после падения самолета. Финансовую помочь в связи с утратой имущества - 240 человек. Основные работы по выплатам тем, кто предоставил необходимые документы завершены. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

"В Ейске завершена работа по выплатам единовременной материальной и финансовой помощи жильцам дома, пострадавшего в результате трагедии 17 октября. Всего единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 818 человек, а финансовую помощь по 100 тыс. рублей на каждого проживающего получили 240 человек", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что имеются единичные случаи, когда жители дома не получили выплаты, проблемы будут устранены после предоставления людьми необходимых документов на выплаты.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, по состоянию на четверг, в больницах региона остаются двое пострадавших в результате ЧП - это женщина и ребенок, они находятся в тяжелом состоянии.