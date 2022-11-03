Bloomberg: Маск отменил дополнительные выходные для сотрудников Twitter

Агентство сообщило, что новый владелец Twitter также планирует отменить возможность удаленной работы и добиться того, чтобы сотрудники, избежавшие увольнений, вернулись в офис на полный рабочий день

ТАСС, 3 ноября. Новый владелец Twitter Илон Маск отменил дополнительные выходные дни для работников компании. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Маск также планирует отменить возможность удаленной работы и добиться того, чтобы сотрудники, избежавшие увольнений, вернулись в офис на полный рабочий день.

Как сообщает агентство, дополнительный ежемесячный выходной день для сотрудников Twitter был введен в период пандемии, и его отмена является еще одним признаком недовольства Маска существующей корпоративной культурой компании.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки Twitter Маск уволил несколько членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат компании практически вдвое.