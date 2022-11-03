В Мурманской области число многодетных семей за девять лет выросло почти в 2,5 раза

На сегодня в регионе проживает 8 570 многодетных семей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Общее количество многодетных семей в Мурманской области увеличилось с 3,5 тыс. в 2013 году до 8,5 тыс. в настоящее время. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах итогового форума Общественной палаты РФ "Сообщество" министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

"В 2013 году в области было 3 474 многодетных семьи. На сегодня их 8 570. Как государственному служащему, мне хочется верить, что это благодаря в том числе и оказываемым в регионе мерам поддержки многодетным", - сказал Мякишев.

Он отметил, что в регионе функционирует большой пакет мер помощи многодетным семьям. "Поддержка оказывается от льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг до бесплатного проезда, питания и поддержки детей при поступлении в первый класс", - пояснил Мякишев.

По его словам, многодетные семьи перестали ассоциироваться с семьями нуждающихся. "Это хороший тренд, и мы видим, что очень много замечательных семей, которые не нуждаются в государственной поддержке", - подчеркнул Мякишев.

Как отметил министр, на реализацию мер социальной поддержки в регионе ежегодно выделяется более 20 млрд рублей. "Это то, что идет на меры соцподдержки. В настоящее время задача всех органов власти - максимально помочь семье", - отметил собеседник агентства.