Более 80% мобилизованных Псковской области получили единовременную выплату

По словам губернатора Михаила Ведерникова, она составила 50 тыс. рублей каждому

ТАСС, 4 ноября. Более 80% мобилизованных из Псковской области уже получили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

"Главную помощь мы уже оказываем и будем оказывать семьям мобилизованных. Уже 86% мобилизованных получили выплаты по 50 тыс. рублей, это единовременная выплата", - сказал Ведерников.

Он отметил, что, принимая решение, на какого распространяется данная мера поддержки, в расчет не брались добровольцы и те, кто идет служить по контракту. По словам Ведерникова, причиной этого стало то, что решение идти добровольцем или по контракту является осознанным и у человека есть возможность подготовиться, в отличие от призванных в рамках частичной мобилизации. Также глава региона напомнил, что семьи мобилизованных освобождены от уплаты транспортного налога в течение двух лет, дети мобилизованных в приоритетном порядке подлежат зачислению в сады и школы, также семьи освобождаются от платы за детские сады и за школьное питание.

"Мы не исключаем оказание адресной помощи <...>, в индивидуальном порядке можем принять решение, <...> если будет необходимость, будем принимать дополнительные системные меры <...>. Бюджет [области] небольшой, популистских каких-то решений принимать не будем, будем делать это [оказывать помощь] адресно, точечно", - добавил Ведерников.

По данным военного комиссара Псковской области генерал-майора Сергея Судакова, в ходе частичной мобилизации планировалось призвать около 2 тыс. жителей региона.