В Москве у станции "Окружная" с 4 ноября изменятся маршруты наземного транспорта

Остановки наземного транспорта станут ближе ко входу в метро, МЦК и МЦД

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Маршруты наземного транспорта в Москве у метро, МЦК и МЦД "Окружная" изменятся с 4 ноября в связи с открытием нового вестибюля станции метро. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В сообщении отмечается, что "остановки наземного транспорта станут ближе ко входу в метро, МЦК и МЦД".

Так, автобусы №т36, №154, №677к в сторону Дмитровского шоссе будут останавливаться у нового входа в метро, автобусы №238, №282, №524 также теперь будут останавливаться прямо у входа в метро, автобус №194 в сторону метро "Петровско-Разумовская" пойдет через Станционную улицу и Локомотивный проезд, а автобус №677к пойдет через Станционную улицу и новый вход в метро, уточняется в сообщении дептранса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении строительства транспортно-пересадочного узла "Окружная".

Создание ТПУ "Окружная" началось в 2014 году, а в 2016 была открыта новая станция "Окружная" Московского центрального кольца. Еще через два года старая железнодорожная платформа Савеловского направления МЖД была перенесена на эстакаду ближе к станции МЦК. На "Окружной" стали останавливаться поезда "Аэроэкспресса", около 10% пассажиров пользуются этой станцией, чтобы добраться в аэропорт Шереметьево.

ТПУ "Окружная" стал крупнейшим пересадочным узлом севера Москвы, объединившим три станции рельсового каркаса: метро, МЦК и МЦД-1, а также "Аэроэкспресс" и маршруты наземного городского транспорта.